Lineker si complimenta col Napoli: “Neanche l’arbitro poteva rovinarla. Può vincere la Serie A”

Gary Lineker, ex calciatore ed oggi opinionista televisivo per la Tv inglese, sul suo profilo Twitter ha esaltato la prova del Napoli in Europa League: “Gran partita, alcuni gol eccellenti e due squadre molto forti. Nemmeno l’arbitro avrebbe potuto rovinare il match, non sarei sorpreso se il Napoli vincesse la Serie A”

Cracking game of football. Some excellent goals. Two very good sides. Even the referee couldn’t spoil it. Wouldn’t be at all surprised if @en_sscnapoli win Serie A.