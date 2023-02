Lo juventino Greggio: “Ridateci i 15 punti tolti da giudizi anti-Juve!”

Così sui social il grande tifoso bianconero Ezio Greggio che protesta per la penalizzazione inflitta alla Juventus.

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

