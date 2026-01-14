Lo juventino Oppini: "Se mi avessero tolto un gol così, sarei impazzito!"
Continua a far discutere il gol annullato a McTominay in Napoli-Parma per un millimetrico fuorigioco di Mazzocchi. Francesco Oppini, opinionista di fede juventina, commenta così sul proprio account X: "A prescindere dalla fede calcistica, queste robe qui sono la fine del calcio e dovrebbero essere anche la “FINE” del Var. Se mi avessero tolto un gol così, sarei impazzito!".
A prescindere dalla fede calcistica, queste robe qui sono la fine del calcio e dovrebbero essere anche la “FINE” del Var. Se mi avessero tolto un gol così sarei impazzito! #NapoliParma #Var pic.twitter.com/eHns3qBbwY— Francesco Maria Oppini (@Fraoppini82) January 14, 2026
