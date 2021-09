Lo Spartak Mosca prende in giro Spalletti in italiano: "Ma che emozione!"

"Ma che emozione". Dopo la vittoria contro il Napoli, lo Spartak Mosca twitta in italiano la propria gioia e, appunto, emozione. Non una scelta di termini casuale: impossibile non cogliere il riferimento a Luciano Spalletti, una delle cui più celebri sfuriate mediatiche fu proprio segnata dal "Ma che emozione". Correva l'anno 2011 e il tecnico toscano allenava proprio in Russia, lo Zenit San Pietroburgo. Avversario dell'epoca non fu però lo Spartak, bensì la Dinamo Mosca.

MA CHE EMOZIONE! 🇮🇹 pic.twitter.com/WktyzX77Q3 — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) September 30, 2021