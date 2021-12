Lozano positivo al Covid-19, Auriemma: “Juve-Napoli rischia di finire come l’anno scorso”

Altra brutta notizia per il Napoli che dopo Insigne e Fabian Ruiz perde anche Lozano. Il messicano è risultato positivo al Covid-19 e rischia di saltare il match del 6 gennaio con la Juventus. Una situazione da monitorare e su questo il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso un post suo social, scrive: “In vista della gara in programma il 6 gennaio, si rischia di finire come Juventus-Napoli del campionato scorso…”