Foto Lukaku pensa solo al Napoli: altro 'like', stavolta all'annuncio di Spinazzola

vedi letture

Romelu Lukaku aspetta che Osimhen vada via per diventare il nuovo centravanti del Napoli tornando a lavorare con Antonio Conte

Romelu Lukaku aspetta che Osimhen vada via per diventare il nuovo centravanti del Napoli tornando a lavorare con Antonio Conte. Oggi all'annuncio social di Spinazzola il bomber belga ha messo il classico 'like'. Aveva fatto lo stesso alla presentazione di Conte. Indizi social che confermano la sua forte volontà di approdare al più presto in azzurro.