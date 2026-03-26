Lutto nel mondo del calcio, addio a Savoldi: il post della SSC Napoli
Lutto nel mondo del calcio. All'età di 79 anni si è spento lo storico bomber azzurro, Beppe Savoldi. Il Napoli lo ha ricordato così su X: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano. Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno 1976, realizzando una doppietta nella finale contro il Verona.
Ciao, Beppe!".
Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 26, 2026
Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno… pic.twitter.com/E1zd1O0u05
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