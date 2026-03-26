Lutto nel mondo del calcio, addio a Savoldi: il post della SSC Napoli

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Lutto nel mondo del calcio. All'età di 79 anni si è spento lo storico bomber azzurro, Beppe Savoldi. Il Napoli lo ha ricordato così su X: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano. Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno 1976, realizzando una doppietta nella finale contro il Verona.

Ciao, Beppe!".