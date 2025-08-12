Video "Mantengo sempre le promesse", Paolantoni sfiderà il caldo per il Napoli

Dopo aver passeggiato sul lungomare coperto da una sola pentola, altro pegno da pagare per Francesco Paolantoni dopo il quarto scudetto vinto dal Napoli. Nel corso di "Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio, l'attore napoletano aveva promesso lo scorso maggio, che in caso di tricolore avrebbe pagato un'altra scommessa nel giorno di Ferragosto.

Stavolta il noto comico dovrà sfidare il caldo torrido passeggiando in pelliccia. Ad annunciarlo è lo stesso Paolantoni in un video pubblicato sui propri "Devo tenere fede alla promessa fatta a Fabio Fazio. Ma perché uno fa queste promesse? Però una volta che si promette che si fa? Bisogna mantenerle. Dovrò passeggiare per una strada di Napoli, pensavo al Vomero, a via Scarlatti, almeno sto vicino casa mia, così posso correre subito a casa per fare una doccia. Intanto mi preparo, mi abituo, inizio a mettere un cappotto".