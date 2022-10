Maradona, i figli si scagliano contro l'amico manager: "Organizza presunti 'omaggi' che nascondono affari poco chiari"

E' in corso l'evento in onore di Diego Armando Maradona nell'impianto di Fuorigrotta intitolato al fuoriclasse argentino.

E' in corso l'evento in onore di Diego Armando Maradona nell'impianto di Fuorigrotta intitolato al fuoriclasse argentino. Intanto Dalma, Gianinna, Diego Junior e Diego Fernando, figli del Pibe de Oro, si scagliano contro il promotore dell'iniziativa, Stefano Ceci, amico e manager di Diego, con un post su Instagram: "Un nuovo compleanno del nostro papà si avvicina, vogliamo ricordarlo con amore e rispetto, come sempre, rendendogli omaggio come faremo domenica. Purtroppo ci sono malintenzionati come Stefano Ceci, che aggirando tutte le sentenze dei Tribunali emesse sia in Argentina che in Italia, non cessa di voler approfittare e sfruttare indebitamente l'immagine e il nome di nostro padre, e organizza presunti 'omaggi' che in realtà nascondono affari poco chiari. Per questo chiediamo a tutti gli estimatori di nostro padre di non farsi ingannare da queste persone senza scrupoli.

Come sempre, continueremo a lottare instancabilmente in difesa di Diego Armando Maradona affinché tutti i colpevoli degli abusi e dello sfruttamento che ha subito alla fine della sua vita siano assicurati alla giustizia e paghino per i crimini commessi".