Marelli sul rigore: "Non c'era assolutamente! Di Lorenzo cerca il contatto"

Luca Marelli, ex arbitro e analista, ai microfoni di DAZN ha commentato il calcio di rigore assegnato al Napoli per il contatto Di Lorenzo-Mkhitaryan: “Per me non è assolutamente calcio di rigore. Il contatto è cercato da Di Lorenzo che ha allargato molto la gamba, Mkhitaryan ha continuato la corsa, non ha fatto niente. C’erano gli elementi per una review”.