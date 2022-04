Martino ricorda Rincon: "Poco chiaro il suo ruolo, ma lasciò il segno al Napoli"

Carmine Martino, giornalista di Mediaset e Radio Kiss Kiss Napoli, ha ricordato Freddy Rincon, ex azzurro scomparso recentemente

Carmine Martino, giornalista di Mediaset e Radio Kiss Kiss Napoli, ha ricordato Freddy Rincon, ex azzurro scomparso recentemente, con un post su Twitter: "Freddy Rincon era un gigante buono. Poco chiaro il suo ruolo in campo ma nel Napoli di Guerini e poi di Boskov, lasciò il segno. Il colosso colombiano verrà ricordato dai tifosi azzurri per la sua doppietta nella rimonta contro la Lazio in casa. Fini 3 a 2, stagione 94-95. R.i.p.".