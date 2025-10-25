McTominay celebra la vittoria sui social: "Gran partita della squadra!"

Il Napoli campione d'Italia vince 3-1 contro l'Inter trovando un successo fondamentale sia per la classifica, salendo a quota 18 punti e riprendendosi la vetta della classifica, sia per aver dimostrato di saper reagire alla grande alle ultime due sconfitte contro Torino e PSV. Così Scott McTominay, centrocampista azzurro, ha esultato per la vittoria sul suo profilo Instagram: "Grande partita della squadra!".

