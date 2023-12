"Miao", la Juventus prende in giro il Napoli sui social

"Miao" ha scritto la Juve sui social. Chiaro riferimento al gol di Gatti. Ironia social per i bianconeri

"Miao" ha scritto la Juve sui social. Chiaro riferimento al gol di Gatti. Ironia social per i bianconeri che si prendono gioco del Napoli per il ko ed esaltano il centrale di Allegri al secondo gol di fila per un totale di 6 punti.