Morte Armani, il cordoglio di ADL: "Un amico, vicino a famigliari e Dell'Orco"

Il mondo della moda e non solo piange la scomparsa di Giorgio Armani, morto a 91 anni. Stilista e imprenditore di fama mondiale, Armani ha rivoluzionato il concetto di eleganza maschile e femminile, diventando un’icona riconosciuta anche da chi non ha mai seguito da vicino le passerelle. Dopo ogni sfilata non mancava mai di salutare il suo pubblico, incarnando un simbolo di stile e continuità.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha espresso il proprio cordoglio tramite il social network X: "Con grande tristezza apprendo della morte dell’amico Giorgio Armani. A nome della mia famiglia, del gruppo Filmauro e di tutto il Calcio Napoli, sono vicino ai suoi famigliari e a Leo Dell'Orco".