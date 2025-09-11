Nainggolan precisa: “McTominay è forte, ma è Hamsik il tipo di giocatore che mi piace”

vedi letture

"A me McTominay non piace come giocatore: è forte, sì, però non giocava in un Manchester United scarso Non è un palleggiatore, non è forte tecnicamente, non è un giocatore che ti distribuisce il gioco”. Le parole di Radja Nainggolan espresse nel corso del podcast Calcio Franco di Fanta Lab hanno fatto il giro del web. L’ex centrocampista di Roma e Inter, tra le altre, è stato sommerso di critiche da parte dei tifosi del Napoli e non solo.

Dopo qualche ora, Nainggolan sui suoi canali social ha precisato: "Allora tanta gente si è offesa, ma io non ho detto niente di male. Ho detto che McTominay è forte ed è perfetto per il gioco di Conte, ma non è un giocatore che a me piace, a me piacciono altri tipi di giocatori, ma ora vorrei un parere dei napoletani. Se io dico che Hamsik é lo stile di giocatore che a me piace, ora cosa diranno? Che McTominay è anche più forte di Hamsik? lo non capisco davvero la gente. Un gran saluto".