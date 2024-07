Ufficiale Napoli, cambia il logo: via l'azzurro, è solo bianco e blu notte

vedi letture

Cambia il logo del Napoli. L'azzurro non c'è più. Resta il bianco coi contorni color blu notte. La conferma ufficiale arriva dai canali social del club

Cambia il logo del Napoli. L'azzurro non c'è più. Resta il bianco coi contorni color blu notte. La conferma ufficiale arriva dai canali social del club ma anche dal sito della Lega di Serie A e nello specifico dalla lista delle venti squadre del prossimo campionato. Anche lì il logo è diverso, è bianco e blu, addio dunque all'azzurro storico. La N è completamente in blu. Una novità assoluta in attesa delle nuove divise da gioco. La prima sarà ovviamente sempre azzurra.