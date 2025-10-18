Napoli ko, Adani: "Allungare la rosa non vuol dire per forza rafforzarla"

TuttoNapoli.net
Oggi alle 22:30Dai social
di Antonio Noto

Le seconde linee del Napoli non si dimostrano ancora all'altezza dei titolarissimi di Antonio Conte. E' quello che fa intendere l'opinionista ed ex calciatore Daniele Adani sul propri social dopo la sconfitta dei campioni d'Italia contro il Torino.

Gli azzurri, privi degli infortunati McTominay e Hojlund, cadono contro la squadra Baroni e l'ex difensore in una 'storia' Instagram commenta così: "Allungare la rosa non vuol dire per forza rafforzare la rosa, siamo d’accordo? Riflettiamoci almeno…”. 