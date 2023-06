"Non ho parole, troppo emozionante": Hamsik commosso per un video saluti di tanti ex Napoli

Così scrive su Instagram Marek Hamsik, che nei giorni scorsi aveva annunciato il suo addio al calcio giocato, per un video di saluto fatto da tanti ex calciatori del Napo

"Non ho parole per questo video speciale ed unico, troppo emozionante. Grazie di cuore". Così scrive su Instagram Marek Hamsik, che nei giorni scorsi aveva annunciato il suo addio al calcio giocato, per un video di saluto fatto da tanti ex calciatori del Napoli. In primis c'è Paolo Cannavaro, colui che aveva lasciato la fascia di capitano a Marek Hamsik. In allegato il video pubblicato sul social dallo slovacco