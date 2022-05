Olivera saluta il Getafe: “Eternamente grato, ho vissuto momenti indimenticabili"

Il terzino uruguaiano, tramite un post sui social, ha salutato il Getafe

Mathias Olivera è un nuovo calciatore del Napoli. E’ arrivata poco fa l’ufficialità della SSC Napoli e il tweet di benvenuto di De Laurentiis. Il terzino uruguaiano, tramite un post sui social, ha salutato il Getafe: “Oggi è un giorno speciale perché mi tocca dire addio dopo anni molto belli. Voglio ringraziare il club per avermi aperto le porte e avere avuto fiducia in me, ho vissuto momenti incredibili che mai dimenticherò.

Ho commesso molti errori e cose positive, però ho sempre fatto il massimo per questa maglietta. Ringrazio eternamente a tutti i lavoratori del club, il corpo tecnico e compagni in questi anni vissuti. Ho solo parole di ringraziamento per questo club. Grazie di cuore per tutto e qui ci sarà sempre un tifoso azzurro”.