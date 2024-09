Osimhen-Galatasaray, indizio social? Story con sfondo nero e musica nigeriana

Dopo una lunghissima finestra di calciomercato estiva, sta per avere fine (per ora) la telenovela della cessione di Victor Osimhen. Il bomber azzurro è ad un passo dal trasferimento in prestito per un anno al Galatasaray, e proprio nel momento in cui le voci impazzano, ha pubblicato una story criptica su Instagram: sfondo nero e musica nigeriana. Che sia un festeggiamento per l'avvenuta cessione? Di seguito il video