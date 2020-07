Osimhen, l'amico-giornalista: "Serie A difficile? Falso mito, Immobile ha fatto 2 gol al Siviglia e 3 al Borussia"

Sui social si discute della bravura di Ronaldo che ha segnato 50 gol in Italia. Oma Akatugba, amico di Osimhen e giornalista, risponde a un suo seguace spiegando che in realtà l'idea del campionato italiano come difficile è un falso mito e porta l'esempio di Immobile. Appena 2 gol al Siviglia, 3 al Borussia Dortmund e tantissimi in Serie A tra Torino e Lazio.

Ciro Immobile in 2013 /2014 scored

22 goals in 33 appearances for Torino.

Moved to Borussia Dortmund In 2014-2015 And managed to score only 3 goals in 24 appearances thereby failing in flying colors . The Italian league is hard is a myth. https://t.co/CsjToBlj2M