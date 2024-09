Osimhen sui social ai nuovi tifosi: "La vostra passione guida questo grande club"

Non solo canti e balli in curva con i tifosi nel post-partita, dopo la prima gara in Turchia (5-0 al Rizespor) Victor Osimhen ha pubblicato anche un messaggio tramite le stories Instagram diretto proprio ai tifosi del Galatasaray:

"Cari tifosi del Galatasaray, grazie per il caloroso benvenuto che mi avete riservato. Posso già sentire la passione e l’energia che guidano questo grande club e il vostro sostegno significa tantissimo per me. Insieme otterremo grandi successi e prometto che continuerò a lavorare duro insieme ai miei compagni di squadra per raggiungere i nostri obiettivi. Grazie", il messaggio di Osimhen dopo tanti post tra Galatasaray e Nigeria, ma senza ad oggi alcun saluto verso i suoi ex tifosi napoletani.