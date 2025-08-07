Pallone d'Oro, Palmeri: "A sorpresa c'è Conte che toglie nomination a Inzaghi"

France Football ha annunciato i cinque finalisti per il Trofeo Cruyff, premio al miglior allenatore della stagione 2024/2025. Dopo il successo di Carlo Ancelotti lo scorso anno, il grande favorito di questa edizione è Luis Enrique, reduce dalla vittoria in Champions League e dalla finale del Mondiale per club con il PSG.

Tra i candidati anche Arne Slot, trionfatore in Premier League con il Liverpool, ed Enzo Maresca, protagonista di una stagione sorprendente con il Chelsea, vincitore di Conference League e Mondiale per club. In corsa anche Hansi Flick, autore del triplete nazionale con il Barcellona, e Antonio Conte, condottiero del quarto scudetto del Napoli. Assente eccellente Simone Inzaghi.

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, si esprime così su X: “Due italiani tra i 5 nominati per il premio Crujiff: c’è Enzo Maresca e a sorpresa Antonio Conte, che probabilmente toglie la nomination a Simone Inzaghi, che pure ha raggiunto anche i Quarti con l’Al Hilal che sono valsi la nomination a Bounou per lo Yashin”.