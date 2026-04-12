Palmeri: "Che furto al Tardini! Ma come si fa a non dare rigore per il Parma?
Il Parma protesta per un fallo di mano in area di Alessandro Buongiorno, nei minuti finali della sfida pareggiata 1-1 con il Napoli. La palla sbatte sul braccio del difensore azzurro dopo un tocco ravvicinato e inatteso di Spinazzola.
Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri commenta così attraverso il proprio account X: "Ma come si fa a non dare rigore per il Parma?! Ma per piacere quale colpo ravvicinato e braccio nella corsa: il braccio è larghissimo, e quando lo tieni così largo ti prendi un rischio per cui non c’è colpo ravvicinato che tenga. Che furto al Tardini".
Ma come si fa a non dare rigore per il Parma?!— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 12, 2026
Ma per piacere quale colpo ravvicinato e braccio nella corsa:
il braccio è larghissimo, e quando lo tieni così largo ti prendi un rischio per cui non c’è colpo ravvicinato che tenga.
Che furto al Tardini#ParmaNapoli
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