Palmeri: "Che furto al Tardini! Ma come si fa a non dare rigore per il Parma?

Palmeri: "Che furto al Tardini! Ma come si fa a non dare rigore per il Parma?TuttoNapoli.net
Oggi alle 17:05Dai social
di Antonio Noto
La palla sbatte sul braccio del difensore azzurro dopo un tocco ravvicinato e inatteso di Spinazzola.

Il Parma protesta per un fallo di mano in area di Alessandro Buongiorno, nei minuti finali della sfida pareggiata 1-1 con il Napoli. La palla sbatte sul braccio del difensore azzurro dopo un tocco ravvicinato e inatteso di Spinazzola.

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri commenta così attraverso il proprio account X: "Ma come si fa a non dare rigore per il Parma?! Ma per piacere quale colpo ravvicinato e braccio nella corsa: il braccio è larghissimo, e quando lo tieni così largo ti prendi un rischio per cui non c’è colpo ravvicinato che tenga. Che furto al Tardini".