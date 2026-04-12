Varriale: "Finisce il sogno scudetto! McTominay unico in palla dei Fab4"

Varriale: "Finisce il sogno scudetto! McTominay unico in palla dei Fab4"
Oggi alle 18:00Dai social
di Antonio Noto
Il pareggio tra Parma e Napoli, ferma la ricorsa scudetto sulla capolista Inter della squadra di Antonio Conte.

Il giornalista Enrico Varriale commenta sul proprio account X il pareggio tra Parma e Napoli, che ferma la ricorsa scudetto sulla capolista Inter della squadra di Antonio Conte: "Finisce al Tardini il sogno scudetto del Napoli, fermato dal Parma. Gara condizionata dal gol dopo 30 sec di Strefezza che accentua il super catenaccio di Cuesta chiuso negli ultimi 30 metri.

Conte le prova tutte, ma trova solo il pari con McTominay unico in palla dei Fab4".