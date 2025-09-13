Palmeri: "Il 1T di Juve-Inter ci dice che il Napoli vincerà Scudetto con la pipa in primavera"

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato il primo tempo del derby d'Italia Juventus-Inter, senza dimenticare un riferimento al Napoli. Di seguito le sue parole: "Il primo tempo di Juventus-Inter ci dice che il Napoli vincerà lo scudetto con la pipa con i primi calori dalla primavera. La partita la fa l’Inter ma male, e alla Juventus va benissimo perché di rimessa ha assommato 5 occasioni contro 4. L’Inter ha smarrito ogni barlume di costruzione ragionata, centrocampo abulico e procede per spunti individuali. Juve limitata ma sveglia. Le prospettive di crescita di Yildiz sono spaventose".