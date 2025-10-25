Palmeri: "Inter frettolosa perché sentiva di meritare: 10 occasioni a 4"

vedi letture

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli contro l'Inter, soffermandosi anche sull'episodio del calcio di rigore assegnato agli azzurri: "L’Inter si fa prendere dalla fretta di recuperare una partita che sente di meritare per le 10 occasioni a 4, e si consegna al piano di Conte, che in transizione la apre tra le linee. L’Inter collassa con ripiegamenti da dilettanti. Il Napoli ritrova mordente. Ma è Di Lorenzo che mette la gamba davanti a Mkhitaryan, come fa a essere rigore? Dybalata deluxe".