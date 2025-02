Palmeri: "Prima autogol carambolesco, poi offside Lazio di pochi cm. È l'anno del Napoli"

Il Napoli non va oltre il pari all'Olimpico contro la Lazio, finisce 2-2 con la squadra di Conte riagganciata nel finale al minuto 86. Gli azzurri sono ora a +2 sull'Inter che domani affronterà in trasferta la Juventus: gli uomini di Inzaghi possono tentare il sorpasso e portarsi in testa in caso di vittoria.

A commentare il match è stato il giornalista Tancredi Palmeri, che sul suo profilo X scrive: "Autorete a dir poco rocambolesco su cross di Politano in gioco per una manciata di centimetri. Un minuto dopo gol in sforbiciata pazzesco di Zaccagni in fuorigioco per una manciata di centimetri. Uno di quei momenti che fanno dire che è l’anno del Napoli".