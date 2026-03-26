Varriale: “Italia, 1° tempo imbarazzante! Vittoria meritata, ma in finale servirà molto di più…”
L’Italia ha scacciato lo spettro delle semifinali che in passato avevano segnato il capolinea dei suoi sogni mondiali. Contro l’Irlanda del Nord, la nazionale guidata da Gennaro Gattuso ha trovato la determinazione e la lucidità necessarie per superare l’ostacolo e volare in finale. A Bergamo ci sono voluti 56 minuti per scardinare la difesa avversaria, ma alla fine i gol di Tonali e Kean hanno sancito il 2-0.
L’Italia batte 2-0 l’Irlanda del Nord: il commento di Varriaale
Il giornalista Enrico Varriale commenta su X: “Dopo un 1° tempo imbarazzante, gli Azzurri trovano spazi e coraggio dopo il gol di Tonali migliore in campo con Kean, autore del raddoppio, e Politano. Vittoria fondamentale e meritata per Gattuso ma nella finale di martedì servirà molto di più per andare ai Mondiali”. Ora l’Italia aspetta la vincente tra Galles e Bosnia per affrontarla nella finale dei play-off, con l’obiettivo di conquistare il pass per la Coppa del Mondo.
Dopo un 1° tempo imbarazzante @Azzurri trovano spazi e coraggio dopo il gol di #Tonali migliore in campo con #Kean, autore del raddoppio, e #Politano.Vittoria fondamentale e meritata per #Gattuso ma nella finale di martedì servirà molto di più per andare ai Mondiali.#ItaIrlanda— enrico varriale (@realvarriale) March 26, 2026
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