Palmeri: "Slitta la decisione sulla Uefa contro club Superlega, ecco il motivo"

"La Disciplinare Uefa dovrebbe posticipare almeno a dopo gli Europei la sentenza sui 3 club di Superlega - attesa in questa settimana - prendendo tempo per capire come gestire la diffida del Ministero della Giustizia svizzero all'emettere sanzioni verso i 3 club". Così scrive Tancredi Palmeri, giornalista di BeIN sports, dopo la notizia secondo cui il ministero della Giustizia elvetico ha inviato una notifica ai due organismi per comunicare che non potranno comminare sanzioni nei confronti di Barcellona, Real Madrid e Juventus

