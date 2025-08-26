Palmeri: “Totalmente assurdo che il Milan si faccia beffare dal Napoli su Hojlund”

Rasmus Hojlund è ad un passo dal Napoli. Il centravanti danese era stato trattato anche dal Milan, ma ha preferito la destinazione azzurra a quella rossonera. Sul tema si è espresso su X il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri: “Certo che il Milan si faccia beffare dal Napoli su Hojlund è assurdo.

Il Napoli va su Hojlund per esigenza post-Lukaku e dopo aver già fatto po’ po’ di mercato e dopo essersi già assicurato Lucca. Il Milan ha bisogno del titolare, è da tutta l’estate che lo cerca, e concede un vantaggio diretto su un obiettivo che era obbligata a concludere. Totalmente assurdo”.