Palmeri: “Totalmente assurdo che il Milan si faccia beffare dal Napoli su Hojlund”
Rasmus Hojlund è ad un passo dal Napoli. Il centravanti danese era stato trattato anche dal Milan, ma ha preferito la destinazione azzurra a quella rossonera. Sul tema si è espresso su X il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri: “Certo che il Milan si faccia beffare dal Napoli su Hojlund è assurdo.
Il Napoli va su Hojlund per esigenza post-Lukaku e dopo aver già fatto po’ po’ di mercato e dopo essersi già assicurato Lucca. Il Milan ha bisogno del titolare, è da tutta l’estate che lo cerca, e concede un vantaggio diretto su un obiettivo che era obbligata a concludere. Totalmente assurdo”.
Certo che il Milan si faccia beffare dal Napoli su Hojlund è assurdo.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 25, 2025
Il Napoli va su Hojlund per esigenza post-Lukaku e dopo aver già fatto po’ po’ di mercato e dopo essersi già assicurato Lucca.
Il Milan ha bisogno del titolare, è da tutta l’estate che lo cerca, e concede un…
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro