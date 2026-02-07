Palmeri: "Tutte giuste le decisioni arbitrali. Il Napoli c'è per lo Scudetto"

Oggi alle 20:30
di Davide Baratto

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato Genoa-Napoli 2-3: "Pazzesco su quella palla che danza attorno alla mano di Bijlow balla tutta una stagione. Vittoria di qualità assoluta del Napoli. Per me tutte giuste le decisioni arbitrali. Come detto commentando il disastro in Champions, per me il Napoli per lo scudetto c’è".