Varriale: "Solo una squadra come il Napoli poteva vincerla! Conte monumentale"

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria in extremis del Napoli contro il Genoa: "In una gara in cui Buongiorno regala due gol, perdi McTominay e resti in 10 per il rosso a Juan Jesus solo una squadra con un carattere d'acciaio come il Napoli poteva piegare il Genoa. Monumentali lo scozzese, Lobotka, Hojlund e Conte che coglie la vittoria 400 in carriera".