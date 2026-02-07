Varriale: "Solo una squadra come il Napoli poteva vincerla! Conte monumentale"

Varriale: "Solo una squadra come il Napoli poteva vincerla! Conte monumentale"
Oggi alle 20:12Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria in extremis del Napoli contro il Genoa: "In una gara in cui Buongiorno regala due gol, perdi McTominay e resti in 10 per il rosso a Juan Jesus solo una squadra con un carattere d'acciaio come il Napoli poteva piegare il Genoa. Monumentali lo scozzese, Lobotka, Hojlund e Conte che coglie la vittoria 400 in carriera".