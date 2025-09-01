Palmeri: "Vi posso già dire che l’Inter non recupererà mai questo -3 dal Napoli"

Oggi alle 07:00Dai social
di Antonio Noto

L'Inter cade clamorosamente all'esordio casalingo contro l'Udinese. La squadra di Chivu si fa rimontare dopo il vantaggio di Dumfries e perde 2-1 contro i friulani.

Al termine del match, il giornalista di fede interista Tancredi Palmeri commenta scaramanticamente così su X: "È il 31 agosto, e vi posso già dire che l’Inter non recupererà mai questo -3 dal Napoli".