Papà Simeone si congratula col Cholito: “Lavoro e bene collettivo unica strada, orgoglioso di voi!”

Diego Simeone si congratula col figlio Giovanni. Elogio social e messaggio a lui dedicato dopo la rete da tre punti del Cholito contro la Roma

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Diego Simeone si congratula col figlio Giovanni. Elogio social e messaggio a lui dedicato dopo la rete da tre punti del Cholito contro la Roma. "Lavoro e ancora lavoro questa è la strada per raggiungere i grandi traguardi. Orgoglioso di voi" è quanto si legge nel suo pensiero per i figli, non solo per Giovanni. Orgogli di casa Simeone.