“Per come tocca e porta palla non vi ricorda Rosicky?”, giornalista messicano pazzo di Elmas

Autore di una buona prestazione contro l'Austria nonostante la sconfitta, Eljif Elmas ha rubato l'occhio nelle sue gare per la Macedonia del Nord. Pepe Del Bosque, giornalista messicano, ha azzardato un paragone su Twitter: "Eljif Elmas non ricorda il ceco Tomas Rosicky? Per come conduce, per come nasconde la palla e per quel passaggio d'esterno...".

¿No les recuerda Eljif Elmas al checo Tomas Rosicky? Por cómo conduce, cómo esconde la pelota y ese pase que hace mucho con parte externa… — Pepe Del Bosque (@PepedelBosque) June 13, 2021