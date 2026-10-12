Perillo: "Finalmente l'approccio giusto! Squadra aggressiva e pressing alto"

Antonello Perillo promuove il Napoli dopo il Frosinone: bene il cambio modulo di Allegri e De Bruyne dominante tra centrocampo e trequarti.

Il giornalista Antonello Perillo, tramite un tweet sul suo X, ha commentato il successo del Napoli contro il Frosinone, sottolineando l’importanza dei tre punti e soprattutto il cambio di atteggiamento della squadra di Massimiliano Allegri. Parole di elogio anche per Kevin De Bruyne, indicato come migliore in campo.

Perillo: “Cambio modulo riuscito, ma soprattutto finalmente l’atteggiamento giusto”

“La partita contro il Frosinone era di estrema importanza per il Napoli, che aveva bisogno dei tre punti per non allontanarsi dalle zone alte della classifica. La vittoria è arrivata al termine di una prestazione convincente. Il cambio modulo voluto da Allegri ha funzionato bene, ma soprattutto si è finalmente visto l'atteggiamento giusto: squadra aggressiva, pressing alto, concentrazione massima. Migliore in campo De Bruyne, ispirato, volitivo, a tratti dominante tra centrocampo e trequarti”.