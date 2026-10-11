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McTominay celebra il ritorno in campo: "Sono tornato con una nuova voglia"
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Scott McTominay affida ai social le sue sensazioni dopo il ritorno in campo contro il Frosinone, a 32 giorni dall'intervento al cuore.
Il ritorno in campo contro il Frosinone ha rappresentato un momento particolarmente importante per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli ha riassaporato il terreno di gioco dopo oltre un mese di assenza, disputando circa mezz'ora nel successo per 3-0 degli azzurri al Maradona.
Il messaggio di McTominay
All'indomani della partita, lo scozzese ha affidato a Instagram poche parole per celebrare il rientro e sottolineare la determinazione con cui affronta questa nuova fase: "Sono tornato e con una nuova voglia. Lavora sempre". Un messaggio breve che accompagna il ritorno a disposizione di Massimiliano Allegri, in attesa di ritrovare gradualmente la migliore condizione.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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