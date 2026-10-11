Foto Rafa Marin, sfida da ex contro il Villarreal: "Andiamo a prenderci la vittoria in Champions!"

Dopo il 3-0 al Frosinone, Rafa Marin guarda già alla Champions. Il difensore ritroverà il Villarreal, dove ha giocato in prestito nella scorsa stagione.

Dal successo contro il Frosinone alla trasferta contro il Villarreal. Il Napoli non ha tempo per fermarsi e Rafa Marin ha già spostato l'attenzione sulla sfida di Champions League di martedì. Per il difensore spagnolo sarà una partita particolare, considerando l'esperienza vissuta in prestito proprio con la maglia del club che ritroverà da avversario all'Estadio de la Ceramica.

Rafa Marin: "Ora testa al Villarreal"

Attraverso il proprio profilo Instagram, Marin ha prima celebrato i tre punti conquistati al Maradona e poi lanciato la sfida alla sua ex squadra: "Siamo tornati al Maradona e l'abbiamo fatto come volevamo: portando a casa i tre punti, con una vittoria di squadra, soprattutto. Siamo stati compatti, solidi e abbiamo trovato una bella energia insieme alla nostra gente. Ora testa al Villarreal, andiamo a prenderci una vittoria in Champions! Forza Napoli sempre!!!".