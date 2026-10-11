Video De Bruyne MVP, messaggio ai tifosi: "Bella vittoria, ora ci vediamo a Vila-Real!"

Kevin De Bruyne protagonista assoluto del 3-0 al Frosinone. Il belga conquista il premio Panini Player of the Match e guarda già alla Champions.

Una doppietta e una prestazione da leader nel nuovo ruolo disegnato per lui da Massimiliano Allegri. Kevin De Bruyne è stato premiato come Panini Player of the Match al termine di Napoli-Frosinone, vinta 3-0 dagli azzurri. Schierato accanto a Stanislav Lobotka, il belga ha inciso in entrambe le fasi e si è preso la scena realizzando due delle tre reti della squadra.

De Bruyne guarda già al Villarreal

Al termine della partita KDB ha mostrato con orgoglio il premio di MVP e ha rivolto un breve messaggio ai sostenitori azzurri, proiettandosi già verso la sfida di Champions League di martedì: "Ciao tifosi, bella vittoria dopo la sosta per le Nazionali, grazie per il sostegno, ora ci vediamo a Vila-Real!".