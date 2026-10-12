Napoli, messaggio di vicinanza a Papa Leone XIV: gli auguri del club azzurro
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Anche la SSC Napoli si unisce ai messaggi di solidarietà e vicinanza rivolti a Papa Leone XIV
Anche la SSC Napoli si unisce ai messaggi di solidarietà e vicinanza rivolti a Papa Leone XIV dopo l'annuncio, arrivato nella giornata di ieri, dei problemi di salute del Pontefice. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale X, la società azzurra ha voluto esprimere il proprio affetto e augurare al Santo Padre una rapida ripresa.
Napoli vicino a Papa Leone XIV: il messaggio di pronta guarigione
"Il Calcio Napoli augura al Santo Padre una pronta guarigione, con tutto il cuore", si legge nel messaggio diffuso dal club partenopeo dal proprio profilo su X.
Il Calcio Napoli augura al Santo Padre una pronta guarigione, con tutto il cuore.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 12, 2026
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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