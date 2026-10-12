Napoli, messaggio di vicinanza a Papa Leone XIV: gli auguri del club azzurro

Napoli, messaggio di vicinanza a Papa Leone XIV: gli auguri del club azzurroTuttoNapoli.net
Oggi alle 10:10Dai social
di Arturo Minervini
Anche la SSC Napoli si unisce ai messaggi di solidarietà e vicinanza rivolti a Papa Leone XIV

Anche la SSC Napoli si unisce ai messaggi di solidarietà e vicinanza rivolti a Papa Leone XIV dopo l'annuncio, arrivato nella giornata di ieri, dei problemi di salute del Pontefice. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale X, la società azzurra ha voluto esprimere il proprio affetto e augurare al Santo Padre una rapida ripresa.

Napoli vicino a Papa Leone XIV: il messaggio di pronta guarigione

"Il Calcio Napoli augura al Santo Padre una pronta guarigione, con tutto il cuore", si legge nel messaggio diffuso dal club partenopeo dal proprio profilo su X.