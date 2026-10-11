Foto Sorpresa per Alisson: mamma e nonna arrivano a Napoli

Mamma e nonna di Alisson Santos in Campania: messaggio speciale e omaggio alla maglia del Napoli.

Una piacevole parentesi familiare per Alisson Santos, che continua a lavorare per mettersi definitivamente alle spalle il periodo trascorso ai box e tornare a disposizione del Napoli. Dopo diversi mesi dall'ultima visita, la mamma dell'attaccante brasiliano è tornata in Italia per trascorrere alcuni giorni insieme al figlio e questa volta è arrivata in compagnia della nonna del calciatore. Un'occasione per godersi anche le bellezze della Campania, con tappe a Capri e in Costiera Amalfitana.

Alisson Santos, la mamma indossa la maglia del Napoli

A raccontare il viaggio sui social è stata Aldia Silva Almeida, che ha pubblicato diversi scatti insieme alla madre: “Ferie con la mia bella mamma”. Non è mancato un omaggio ai colori azzurri, con la mamma di Alisson che ha indossato la nuova maglia rossa del Napoli accompagnandola con il messaggio: “La maglietta di mio figlio non poteva mancare”. Immediata anche la risposta del 24enne brasiliano, che in italiano ha commentato: “Come sei bella mamma”. Una presenza familiare che accompagna Alisson Santos in una fase importante del suo recupero, con l'obiettivo di tornare presto a disposizione dello staff tecnico.