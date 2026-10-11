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Badiashile esulta sui social: "Passo dopo passo, concentrati su martedì!"
Badiashile festeggia sui social la vittoria contro il Frosinone e la sua prima gara da titolare con il Napoli. Ora testa alla Champions e al Villarreal.
Una serata importante per Benoit Badiashile, protagonista nella vittoria per 3-0 del Napoli contro il Frosinone. Massimiliano Allegri lo ha schierato per la prima volta dal primo minuto nella difesa a tre, dopo i dieci minuti disputati contro l'Inter, quando il francese era stato coinvolto negativamente nell'azione del 2-2 realizzato da Thuram.
Badiashile guarda già al Villarreal
All'indomani del successo del Maradona, il difensore ha affidato a Instagram un messaggio molto breve, lasciandosi alle spalle la sua prima da titolare e spostando immediatamente l'attenzione sulla Champions League: "Passo dopo passo. Concentrati su martedì!". Il prossimo appuntamento del Napoli sarà infatti la trasferta contro il Villarreal all'Estadio de la Ceramica.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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