Perillo: "Vinta con il cuore. Ottimo trend per Calzona, ma ancora qualcosa da sistemare"

Antonello Perrillo, giornalista della Rai, ha commentato sul suo profilo X la vittoria del Napoli contro la Juventus

Antonello Perrillo, giornalista della Rai, ha commentato sul suo profilo X la vittoria del Napoli contro la Juventus: "Il Napoli l’ha vinta con il cuore, e contro un’agguerritissima Juventus sono arrivati tre punti pesantissimi sotto tutti gli aspetti. Ottimo il ruolino di marcia di Calzona, che in campionato ha raccolto 7 punti in tre partite. Azzurri ora a 8 punti dalla quarta (il Bologna) e a soli 4 da quel quinto posto (occupato dalla Roma resuscitata da Daniele De Rossi) che con buone probabilità potrebbe assegnare un piazzamento Champions League.

Per carità, non tutto ancora funziona alla perfezione, ma la rotta è quella giusta C’è ancora da lavorare, in particolare, nell’assetto difensivo per quanto riguarda i meccanismi e la condizione di alcuni elementi, in particolare Di Lorenzo e Olivera. Non a caso la squadra di Allegri ha avuto almeno quattro occasioni limpide da gol non sfruttate: tre con Vlahovic e una con Iling. Tra i migliori del Napoli Kvaratskhelia per il gran gol e per aver ubriacato di finte i difensori avversari, Lobotka per palloni recuperati e Politano per la vivacità".