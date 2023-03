Pistocchi: "6 italiane ai quarti, ma non esageriamo: la fortuna ci ha aiutati"

Una stagione di riscatto per il calcio italiano in Europa. Questo il commento su Twitter di Maurizio Pistocchi

Una stagione di riscatto per il calcio italiano in Europa. Questo il commento su Twitter di Maurizio Pistocchi: "Il calcio italiano porta ai quarti di finale delle Coppe Europee 6 squadre su 7: l’ultima volta era successo nel 1999. Non mi sembra male, anche se non bisogna esagerare con i trionfalismi: la fortuna ci ha dato una mano, e adesso comincia il bello".