Pistocchi: "Il Napoli perde male, fa più del Torino ma non lo fa bene. Con Lang più pericoloso"

ll giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato sul proprio account X la sconfitta odierna del Napoli contro il Torino: "Il Napoli perde male a Torino, perché il gol lo segna l’ex Simeone lanciato da Gilmour, e al 93’ Lang fa l’1-1 ma è in fuorigioco e il VAR annulla. Perde male anche perché fa di più del Torino ma non lo fa bene: quando attacca Conte tiene largo Spinazzola e dentro al campo Olivera, ma forse sarebbe meglio il contrario: proprio Spinazzola nella ripresa è il più pericoloso dei suoi.

Se invece la palla è del Toro i campioni si schiacciano dietro con una linea difensiva a 5 che lascia troppi spazi, come nell’azione dell’1-0. Gilmour, errore del gol a parte, non è Lobotka, e in assenza del polacco magari sarebbe meglio De Bruyne, uno dei migliori, e sugli esterni serve più qualità (non a caso quando è entrato Lang a sinistra gli azzurri sono stati più pericolosi). Insomma, il Napoli può e deve fare molto di più".