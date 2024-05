Pistocchi: "Napoli squagliato in 12 minuti. Difende male sugli esterni ed è prevedibile davanti"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato su X della partita tra Napoli e Bologna, terminata sul risultato di 2-0 a favore dei felsinei

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato su X della partita tra Napoli e Bologna, terminata sul risultato di 2-0 a favore dei felsinei: "Tra allenatori, 6 sconfitte al Maradona: il Bologna vola verso la qualificazione in Champions League vincendo in casa dei Campioni uscenti, il Napoli si squaglia in 12’. Subito avanti con Ndoye, tiro da fuori rimpallato e dormita di Meret e Di Lorenzo sul cross al 5’, dopo 12’ il Bologna raddoppia: da palla inattiva il più svelto di tutti sulla sponda di Calafiori è l’ottimo Posch che infila imparabilmente in gol.

L’occasione per riaprire la gara è un rigore che il pessimo #Pairetto concede con molta generosità, ma lo specialista Politano si fa parare il tiro dallo specialista Ravaglia. Il Bologna è mentalmente solido e tatticamente molto preparato, la difesa rossoblu giganteggia con Lucumi e Calafiori, il Napoli attacca ma non sfonda, Pairetto giudica non punibile la trattenuta di Aebischer su Osimhen, il resto della partita sono solo tentativi velleitari degli ex-campioni, che il Bologna controlla senza grandi rischi. Vince il Bologna, con pieno merito, per il Napoli è sempre buio pesto: difende male sugli esterni, è troppo prevedibile in attacco".