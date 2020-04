Pistocchi: "Sivori mi raccontò di quando la Juventus non volle prendere Maradona"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha raccontato attraverso il suo profilo Twitter ciò che gli raccontò Omar Sivori nel 1991 su Diego Armando Maradona in merito al rifiuto della Juventus nei confronti dell'argentino: “Ho visto Maradona dare spettacolo: aveva di 16 anni. Ho chiamato l’Avvocato, che mi ha detto “Parlane a Boniperti” ma a Boniperti i suoi osservatori diedero un parere negativo, e la Juve non lo prese” cit.Omar Sivori, raccontato a me nel 1991".

