Politano sui social dedica la vittoria ai tifosi: "Buona Pasquetta, Napoli"

Politano sui social dedica la vittoria ai tifosi: "Buona Pasquetta, Napoli"TuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:50Dai social
di Davide Baratto
L'esterno azzurro, autore del gol decisivo in Napoli-Milan, dedica i tre punti alla città ed a tutti i tifosi

"Buona Pasquetta, Napoli", la dedica di Matteo Politano che, tramite il suo profilo Instagram, manda un bacio alla città ed a tutti i tifosi azzurri. L'esterno italiano, inserito nel secondo tempo dal tecnico Antonio Conte, ha impiegato solo cinque minuti per segnare e decidere il match contro il Milan, regalando una vittoria decisiva per sorpassare i rossoneri al secondo posto in classifica.

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