Varriale: "Conte senza cinque titolari vince il duello tattico con Allegri"

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Il giornalista elogia la prestazione del Napoli che battendo il Milan è salito al secondo posto: "Vittoria enorme e Champions blindata"

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Milan grazie alla quale gli azzurri sono saliti al secondo posto in classifica. Di seguito le sue dichiarazioni: "Vittoria enorme del Napoli che piega il Milan con un gol di Politano. Senza cinque titolari Conte vince il duello tattico con Allegri e lo scavalca al secondo posto. Squadra e allenatore di spessore e carattere grandiosi. A -7 dall'Inter le chance sono poche ma la Champions è blindata".